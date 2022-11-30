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Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ та королевою-консортом

Олена РощінаСереда, 30 листопада 2022, 20:44
Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ та королевою-консортом
Олена Зеленська й король Чарльз ІІІ, фото з Telegram першої леді

У другий день візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Сполученого Королівства Чарльзом ІІІ, а також побувала на прийомі у королеви-консорта Камілли.

Джерело: Олена Зеленська у Telegram та Офіс президента України 

Пряма мова Зеленської: "Разом із Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ зустрілися з українською громадою в Українському греко-католицькому соборі, що в серпні разом зі Спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв’язки з громадою, підтримують і розраджують.

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Відколи Росія перейшла до тактики енергетичного терору, ми розуміємо, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тож я вдячна за те, що бодай частина українців, особливо літні люди, діти, мають змогу перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту".

 
 

Деталі: Король Чарльзом ІІІ та Зеленська зустрілися з вимушеними переселенцями з України.

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Крім того, 30 листопада дружина українського президента стала гостею прийому у королеви-консорта Сполученого Королівства Камілли, організованого з нагоди Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 

 

Пряма мова Зеленської: "Для мене почесне особисте знайомство з Її Величністю та можливість розповісти, що відбувалося й відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих Росією, які жахливі злочини скоюють окупанти проти наших жінок і дітей. 

Україна готова зробити свій внесок у міжнародні зусилля, щоб запобігти насильству у конфліктах, із яким стикаються в усьому світі. На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. Робимо все можливе, щоб гідно його здолати й не толерувати ніколи".

Деталі: Перша леді України також відвідала виставку Russian War Crimes, яку організували Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ, виданням "Українська правда" та Українською асоціацією професійних фотографів. 

 

Ця виставка вже була представлена у Брюсселі, Києві, Давосі та Нью-Йорку. На ній зібрані фото, які були зроблені по всій Україні з початку війни та ілюструють російські злочини, демонструють обличчя та історії постраждалих від них українців.

Перша леді відзначила, що захід слугує тій самій меті, що і її виступ у британському парламенті та на PSVI Conference, – привернути увагу Великої Британії та світу до російських злочинів в Україні й сприяти притягненню винних до міжнародної відповідальності на спеціальному трибуналі, який має бути створений.

Відкриття Russian War Crimes особисто відвідали спікер Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойл і бізнесмен та меценат Віктор Пінчук, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак долучився до відкриття виставки в онлайн-форматі.

Олена Зеленська також провела зустрічі з міністром охорони здоров’я Великої Британії Стівеном Барклі та з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Перша леді України попросила розглянути можливість розширення програм з підготовки українських захисників, "щоб вони могли використовувати більш сучасну військову техніку".

Теми: Олена ЗеленськаВелика БританіяКороль Чарльз
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