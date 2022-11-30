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Елена Зеленская встретилась с королем Чарльзом III и королевой-консортом

Елена РощинаСреда, 30 ноября 2022, 20:44
Елена Зеленская встретилась с королем Чарльзом III и королевой-консортом
Елена Зеленская и король Чарльз ІІІ, фото из Telegram первой леди

Во второй день визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с королем Соединенного Королевства Чарльзом III, а также побывала на приеме у королевы-консорта Камиллы.

Источник: Елена Зеленская в Telegram и Офис президента Украины 

Прямая речь Зеленской: "Вместе с Его Величеством Королем Чарльзом III встретились с украинской общиной в Украинском греко-католическом соборе, который в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с общиной, поддерживают и утешают.

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С тех пор как Россия перешла к тактике энергетического террора, мы понимаем, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута".

 
 

Детали: Король Чарльзом ІІІ и Зеленская встретились с вынужденными переселенцами из Украины.

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Кроме того, 30 ноября жена украинского президента стала гостьей приема у королевы-консорта Соединенного Королевства Камиллы, организованного по случаю Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

 

Прямая речь Зеленской: "Для меня почетно личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных Россией, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей. 

Украина готова внести свой вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которым сталкиваются во всем мире. К сожалению, имеем болезненный опыт в этом вопросе. Делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не толерировать никогда".

Детали: Первая леди Украины также посетила выставку Russian War Crimes, которую организовали Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел, изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.

 

Эта выставка уже была представлена в Брюсселе, Киеве, Давосе и Нью-Йорке. На ней собраны фото, которые были сделаны по всей Украине с начала войны и иллюстрируют российские преступления, демонстрируют лица и истории пострадавших от них украинцев.

Первая леди отметила, что мероприятие служит той же цели, что и ее выступление в британском парламенте и на PSVI Conference, – привлечь внимание Великобритании и мира к российским преступлениям в Украине и способствовать привлечению виновных к международной ответственности на специальном трибунале, который должен быть создан.

Открытие Russian War Crimes лично посетили спикер Палаты общин британского парламента Линдси Гойл и бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак присоединился к открытию выставки в онлайн-формате.

Елена Зеленская также провела встречи с министром здравоохранения Великобритании Стивеном Баркли и с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Первая леди Украины попросила рассмотреть возможность расширения программ по подготовке украинских защитников, "чтобы они могли использовать более современную военную технику".

Темы: Елена ЗеленскаяВеликобританияКороль Чарльз
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