Пораненого працівника посольства України в Іспанії виписали з лікарні – посол

Комендант посольства України в Іспанії, який постраждав у результаті вибуху в середу вдень, був виписаний з лікарні й повернувся до роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю телеканалу RTVE сказав посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Дипломат зазначив, що співробітники посольства після інциденту діяли відповідно до протоколів безпеки, визначених урядом України, і що вони готові до "будь-яких надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути".

Погорельцев відмовився коментувати подробиці інциденту, вважаючи за краще бути обережним до отримання подальших роз'яснень за результатами розслідування, розпочатого іспанською владою.

"Атаки, які Росія веде проти моєї країни, зобов'язують нас бути готовими до будь-яких інцидентів, провокацій чи нападів. Я впевнений, що всі мої колеги в усіх посольствах готові, і сподіваюся, що таких інцидентів у нас більше не буде", – сказав він.

Погорельцев наголосив, що "ніякого страху немає", а посольство продовжує співпрацювати з іспанською владою, зокрема міністерством закордонних справ та міністерством оборони.

Як повідомлялося, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови.

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У Міністерстві закордонних справ України пізніше підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт з вибухівкою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

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