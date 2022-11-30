Раненого сотрудника посольства Украины в Испании выписали из больницы - посол

Комендант посольства Украины в Испании, который пострадал в результате взрыва в среду днем, был выписан из больницы и вернулся к работе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью телеканалу RTVE сказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Дипломат отметил, что сотрудники посольства после инцидента действовали в соответствии с протоколами безопасности, определенных правительством Украины, и они готовы к "любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть".

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Погорельцев отказался комментировать подробности инцидента, предпочтя быть осторожным до получения дальнейших разъяснений по результатам расследования, начатого испанскими властями.

"Атаки, которые Россия ведет против моей страны, обязывают нас быть готовыми к любым инцидентам, провокациям или нападениям. Я уверен, что все мои коллеги во всех посольствах готовы, и надеюсь, что таких инцидентов у нас больше не будет", - сказал он.

Погорельцев подчеркнул, что "никакого страха нет", а посольство продолжает сотрудничать с испанскими властями, в частности министерством иностранных дел и министерством обороны.

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В среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.

В Министерстве иностранных дел Украины позже подтвердили информацию о том, что украинское посольство в Испании получило конверт со взрывчаткой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

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