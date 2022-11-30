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Раненого сотрудника посольства Украины в Испании выписали из больницы - посол

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 21:58

Комендант посольства Украины в Испании, который пострадал в результате взрыва в среду днем, был выписан из больницы и вернулся к работе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью телеканалу RTVE сказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Дипломат отметил, что сотрудники посольства после инцидента действовали в соответствии с протоколами безопасности, определенных правительством Украины, и они готовы к "любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть".

Погорельцев отказался комментировать подробности инцидента, предпочтя быть осторожным до получения дальнейших разъяснений по результатам расследования, начатого испанскими властями.

"Атаки, которые Россия ведет против моей страны, обязывают нас быть готовыми к любым инцидентам, провокациям или нападениям. Я уверен, что все мои коллеги во всех посольствах готовы, и надеюсь, что таких инцидентов у нас больше не будет", - сказал он.

Погорельцев подчеркнул, что "никакого страха нет", а посольство продолжает сотрудничать с испанскими властями, в частности министерством иностранных дел и министерством обороны.

В среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.

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В Министерстве иностранных дел Украины позже подтвердили информацию о том, что украинское посольство в Испании получило конверт со взрывчаткой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

Читайте также: Посол Украины о деталях взрыва в посольстве в Мадриде: последствия могли быть более серьезными.

Темы: Испаниятерроризмдипломатические отношения
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