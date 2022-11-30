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РФ не припинить ракетні удари по Україні, а бойові дії з настанням зими не зупиняться – Білий дім

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 22:28
Війна, окопи, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Влада США вважає високою ймовірність того, що Росія продовжить завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, а хід бойових дій на землі хоч і може сповільнитися взимку, але не зупиниться.

Про це на брифінгу в середу сказав координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Звісно, росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі (в Україні), які вони проводять впродовж останніх кількох тижнів", – зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що США разом із союзниками й партнерами мають намір продовжувати допомагати Україні з відновленням постраждалої критичної інфраструктури, а також зміцнювати її протиповітряну оборону.

Також Кірбі сказав, що, за оцінкою американської сторони, інтенсивність бойових дій в Україні впродовж зимових місяців зменшиться, а повітряні операції будуть ускладнені через погодні умови.

"Це не означає, що, на нашу думку, все просто завмре – ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці", – додав він.

Як повідомлялося, за оцінкою американського оборонного відомства, Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони.

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Теми: війнаРосіяУкраїнаСША
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