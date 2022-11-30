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РФ не прекратит ракетные удары по Украине, а боевые действия с наступлением зимы не остановятся – Белый дом

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 22:28
Война, окопы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Власти США считают высокой вероятность того, что Россия продолжит наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, а ход боевых действий на земле хоть и может замедлиться зимой, но не остановится.

Об этом на брифинге в среду сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, россияне не демонстрируют никаких признаков, что они собираются прекратить или уменьшить свои атаки по гражданской инфраструктуре (в Украине), которые они проводят в течение последних нескольких недель", - отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать помогать Украине с восстановлением пострадавшей критической инфраструктуры, а также укреплять ее противовоздушную оборону.

Также Кирби сказал, что, по оценке американской стороны, интенсивность боевых действий в Украине в течение зимних месяцев уменьшится, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий.

"Это не означает, что, по нашему мнению, все просто замрет - мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы", - добавил он.

Как сообщалось, по оценке американского оборонного ведомства, Россия умышленно запускает по целям в Украине крылатые ракеты без ядерных боеголовок, чтобы попытаться истощить запасы украинской противовоздушной обороны.

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Темы: войнаРосcияУкраинаСША
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