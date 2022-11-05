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Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 01:48
фото: getty images

Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Знову ж таки, щоб внести ясність, тверда прихильність Twitter до модерації контенту залишається абсолютно незмінною.

Насправді, цього тижня ми бачили, що кількість висловлювань, що розпалюють ненависть, іноді опускалася "нижче" попередніх норм, всупереч тому, що ви можете прочитати у пресі".

Деталі: Щодо скорочення штату Twitter, Маск зазначив, що "на жаль, вибору немає, коли компанія втрачає понад $4 млн. на день".

При цьому він додав, що усім звільненим "було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж передбачено законодавством".

Нагадаємо: Маск наказав скоротити витрати мережі Twitter на 1 млрд доларів.

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Теми: Масксоцмережі
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