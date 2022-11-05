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Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 00:48
Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter
фото: getty images

Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Знову ж таки, щоб внести ясність, тверда прихильність Twitter до модерації контенту залишається абсолютно незмінною.

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Насправді, цього тижня ми бачили, що кількість висловлювань, що розпалюють ненависть, іноді опускалася "нижче" попередніх норм, всупереч тому, що ви можете прочитати у пресі".

Деталі: Щодо скорочення штату Twitter, Маск зазначив, що "на жаль, вибору немає, коли компанія втрачає понад $4 млн. на день".

При цьому він додав, що усім звільненим "було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж передбачено законодавством".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Маск наказав скоротити витрати мережі Twitter на 1 млрд доларів.

Теми: Масксоцмережі
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