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За день із Twitter звільнили 50% персоналу, працівники подали до суду

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 05:07

За один день у п’ятницю за наказом нового власника Ілона Маска з Twitter було звільнено 50% співробітників, відомо, що працівники подали до суду.

Джерело: керівник відділу безпеки та доброчесності компанії Йоель Рот

Деталі: Рот зазначив, що загалом із компанії звільнили 50% співробітників, а з його відділу – 15%. Загалом у Twitter працювало близько 7500 осіб.

Він додав, що звільнені працівники вже подали до суду.

Рот також написав про те, що "основні можливості модерування залишаються на місці".

"Минулого тижня з міркувань безпеки ми обмежили доступ до наших внутрішніх інструментів для деяких користувачів, включаючи деяких членів моєї команди", – зазначив керівник відділу.

При цьому, уточнив він, щоденний "обсяг модерації залишався стабільним протягом цього періоду".

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Нагадаємо: Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".

Теми: соцмережіМасксуд
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