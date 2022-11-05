За день із Twitter звільнили 50% персоналу, працівники подали до суду

За один день у п’ятницю за наказом нового власника Ілона Маска з Twitter було звільнено 50% співробітників, відомо, що працівники подали до суду.

Джерело: керівник відділу безпеки та доброчесності компанії Йоель Рот

Деталі: Рот зазначив, що загалом із компанії звільнили 50% співробітників, а з його відділу – 15%. Загалом у Twitter працювало близько 7500 осіб.

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Він додав, що звільнені працівники вже подали до суду.

Рот також написав про те, що "основні можливості модерування залишаються на місці".

"Минулого тижня з міркувань безпеки ми обмежили доступ до наших внутрішніх інструментів для деяких користувачів, включаючи деяких членів моєї команди", – зазначив керівник відділу.

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При цьому, уточнив він, щоденний "обсяг модерації залишався стабільним протягом цього періоду".

Нагадаємо: Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".