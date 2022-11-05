Данілов - Симоньян: Наші Оксани будуть плювати на могили ваших чоловіків зі звернутими шиями

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів російській пропаганді, що шию всім загарбникам, які зазіхають на суверенну територію України, звернуть самі українці.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Симоньян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі.

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Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі.

А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, "которым в 20 лет могилы роют".

І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:

ВІДЕО ДНЯ

"Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

І ми обов‘язково вип‘ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів".

Деталі: Данілов висловив упевненість, що Російську Федерацію чекає розділення і руйнація. А щодо дня так званого "народного единства" секретар РНБО зазначив: все, що об’єднуватиме загарбників, це чорні целофанові пакети, в яких опиняться всі, хто зазіхає на українську землю.

Що передувало: 4 листопада російська пропагандистка Маргарита Симоньян написала у соцмережах, що "настане день, коли росіяни знову приїдуть у гостинний, веселий, світлий Київ, а російські чоловіки звертатимуть шиї, заглядаючись на чорнобрових Оксан".