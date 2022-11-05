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РФ не змогла знищити жодної установки HIMARS із переданих Україні - Пентагон

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 17:44
РФ не змогла знищити жодної установки HIMARS із переданих Україні - Пентагон
HIMARS, фото Getty Images

У Пентагоні стверджують, що Росії не вдалося знищити жодної з переданих Україні пускових установок HIMARS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

"За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS на сьогоднішній день" - йдеться у повідомленні.

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Всього США передали Україні 20 високомобільних артилерійських ракетних систем, які вилучили зі своїх запасів і які змінили правила гри в плані здатності Києва націлюватись на російську оборону.

Однак Україна все ще потребує значної кількості артилерії для майбутньої боротьби, додав чиновник. Витрати у цій війні високі: Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, в той час як Росія - 20 000 на день.

Нагадаємо, Міністерство оборони США опублікувало повний список озброєнь, які увійдуть до нового пакету військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом від початку правління адміністрації Байдена США виділили Україні понад 18,9 мільярда доларів у вигляді безпекової допомоги. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 21 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні та понад 18,2 мільярда доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

Теми: HIMARSСШАвійна
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