Засновник Twitter вибачився за дії Маска: відповідальний за те, чому опинились в такій ситуації

Засновник Twitter Джек Дорсі взяв на себе відповідальність за політику нового власника щодо соцмережі Ілона Маска.

Джерело: Дорсі у Twitter

Пряма мова Дорсі: "Люди в Twitter в минулому і сьогоденні сильні і стійкі. Вони завжди знайдуть вихід, яким би складним не був момент. Я розумію, що багато хто злий на мене. Я несу відповідальність за те, чому всі опинилися в такій ситуації: Я занадто швидко збільшив розмір компанії. Я прошу за це вибачення".

Що було раніше:

4 листопада Маск наказав скоротити витрати мережі Twitter на 1 млрд доларів.

Щодо скорочення штату Twitter, Маск зазначив, що "на жаль, вибору немає, коли компанія втрачає понад $4 млн. на день".При цьому він додав, що усім звільненим "було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж передбачено законодавством".