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Засновник Twitter вибачився за дії Маска: відповідальний за те, чому опинились в такій ситуації

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 03:49
Джек Дорсі, фото: Getty Images

Засновник Twitter Джек Дорсі взяв на себе відповідальність за політику нового власника щодо соцмережі Ілона Маска.

Джерело: Дорсі у Twitter

Пряма мова Дорсі: "Люди в Twitter в минулому і сьогоденні сильні і стійкі. Вони завжди знайдуть вихід, яким би складним не був момент. Я розумію, що багато хто злий на мене. Я несу відповідальність за те, чому всі опинилися в такій ситуації: Я занадто швидко збільшив розмір компанії. Я прошу за це вибачення".

Що було раніше

  • 4 листопада Маск наказав скоротити витрати мережі Twitter на 1 млрд доларів.
  • Щодо скорочення штату Twitter, Маск зазначив, що "на жаль, вибору немає, коли компанія втрачає понад $4 млн. на день".При цьому він додав, що усім звільненим "було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж передбачено законодавством". 

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Теми: Масксоцмережі
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