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Американські аналітики: більшість вагнерівців на війні в Україні — засуджені

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 05:09
Ілюстративне фото Getty Images

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил для відправки на війну в Україну, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Джерело: ISW

Деталі: Повідомляється, що Пригожин відмовився коментувати питання журналіста щодо триваючої вербування в колоніях Красноярського краю, незважаючи на те, що раніше відкрито обговорював участь ув'язнених у війні з російськими ЗМІ.

Журналісти, однак, виявили, що понад 500 ув'язнених, завербованих в підрозділи ПВК "Вагнера", загинули за останні два місяці. Повідомляється, що ПВК втратила в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені становлять значну частину сил "Вагнера" в Україні.

"Українські розвідники також раніше повідомляли, що багато ув'язнених, які страждають на інфекційні захворювання, заразили війська "Вагнера", на що Пригожин відповів, що він не проводить дискримінації за ознакою хвороби", - нагадують аналітики ISW.

Що було раніше

  • 15 вересня Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.
  • У жовтні Пригожин у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним розкритикував російське військове керівництво, у тому числі через поразки у війні з Україною, сам Пригожин заперечив свою розмову з Путіним та критику на адресу військових.

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Теми: війнаВагнерРосіяУкраїна
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