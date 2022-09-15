Пригожин про вербування ув'язнених на війну в Україні: Або зеки, або ваші діти

Співвласник ПВК "Вагнер", наближений до Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.

Джерело: The Insider із посиланням на коментар Пригожина, опублікований компанією "Конкорд", що належить йому, в російській соцмережі "ВКонтакте"

Дослівно: "Ті, хто не хоче, щоб воювали ПВК, ув'язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і в принципі кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте.

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Або ПВК і зеки, або ваші діти – вирішуйте самі".

Деталі: За словами олігарха, "група невідомих осіб [мова про ПВК "Вагнер" - The Insider], яких, природно для всіх нас, там немає, чудово воює на бахмутському напрямку".

Він заявив, що ці люди нібито "патріоти і не можуть допустити ганьби своєї Батьківщини" та "професіонали найвищого рівня", а також у них нібито є налагоджена до дрібниць система управління, якою займаються, "можливо, не найвидатніші особистості, але й не закінчені довбо*би".

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Пригожин також заявив, що, якби він був ув'язненим, він "мріяв би влитися в цей дружний колектив, щоб мати можливість не тільки спокутувати борг перед Батьківщиною, а й віддати його з лишком".

Що передувало: 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.

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