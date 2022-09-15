Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин про вербування ув'язнених на війну в Україні: Або зеки, або ваші діти

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 23:42
Пригожин про вербування ув'язнених на війну в Україні: Або зеки, або ваші діти
Пригожин, фото ТАСС

Співвласник ПВК "Вагнер", наближений до Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.

Джерело: The Insider із посиланням на коментар Пригожина, опублікований компанією "Конкорд", що належить йому, в російській соцмережі "ВКонтакте"

Дослівно: "Ті, хто не хоче, щоб воювали ПВК, ув'язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і в принципі кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте.

Реклама:

Або ПВК і зеки, або ваші діти – вирішуйте самі".

Деталі: За словами олігарха, "група невідомих осіб [мова про ПВК "Вагнер" - The Insider], яких, природно для всіх нас, там немає, чудово воює на бахмутському напрямку".

Він заявив, що ці люди нібито "патріоти і не можуть допустити ганьби своєї Батьківщини" та "професіонали найвищого рівня", а також у них нібито є налагоджена до дрібниць система управління, якою займаються, "можливо, не найвидатніші особистості, але й не закінчені довбо*би".

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин також заявив, що, якби він був ув'язненим, він "мріяв би влитися в цей дружний колектив, щоб мати можливість не тільки спокутувати борг перед Батьківщиною, а й віддати його з лишком".

Що передувало: 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: