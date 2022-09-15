Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин про вербування ув'язнених на війну в Україні: Або зеки, або ваші діти

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 23:42
Пригожин, фото ТАСС

Співвласник ПВК "Вагнер", наближений до Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.

Джерело: The Insider із посиланням на коментар Пригожина, опублікований компанією "Конкорд", що належить йому, в російській соцмережі "ВКонтакте"

Дослівно: "Ті, хто не хоче, щоб воювали ПВК, ув'язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і в принципі кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте.

Або ПВК і зеки, або ваші діти – вирішуйте самі".

Деталі: За словами олігарха, "група невідомих осіб [мова про ПВК "Вагнер" - The Insider], яких, природно для всіх нас, там немає, чудово воює на бахмутському напрямку".

Він заявив, що ці люди нібито "патріоти і не можуть допустити ганьби своєї Батьківщини" та "професіонали найвищого рівня", а також у них нібито є налагоджена до дрібниць система управління, якою займаються, "можливо, не найвидатніші особистості, але й не закінчені довбо*би".

Пригожин також заявив, що, якби він був ув'язненим, він "мріяв би влитися в цей дружний колектив, щоб мати можливість не тільки спокутувати борг перед Батьківщиною, а й віддати його з лишком".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відео (оновлено)У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" – росЗМІ

фотоВ окупованому Херсоні пролунали вибухи: росЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації"

фотоЛідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ

фото"Начальника міліції" Балаклії взято під варту, загрожує до 15 років в'язниці – ОГП

НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни

Німеччина націоналізує активи "Роснефти"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Росія
Після ударів ЗСУ трупи росіян вивозили переповненими вантажівками – штаб
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові
Останні новини
13:20
фото, відео (оновлено)У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" – росЗМІ
13:15
Кількість загиблих в Ізюмі може значно перевищувати Бучанську трагедію – омбудсмен
13:14
Росіянам у тилу "оброблюють мізки", щоб повернути на передову – ОК "Південь"
13:12
По Кривому Рогу – новий ракетний удар
12:57
Швейцарія зупинила спрощену видачу віз для росіян
12:54
Ціни на нафту дещо зростають після різкого падіння, викликаного зміцненням долара
12:52
РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини
12:51
На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
12:45
В Естонії позбавили постійного дозволу на проживання росіянина, який ображав українок на пляжі
12:35
Фонд ліквідації наслідків війни за рахунок конфіскації коштів РФ почнуть створювати до кінця року
Усі новини...