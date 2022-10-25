Пригожин розкритикував перед Путіним військових РФ через поразки на фронті – WP

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним розкритикував російське військове керівництво, у тому числі через поразки у війні з Україною, сам Пригожин заперечив свою розмову з Путіним та критику на адресу військових.

Джерело: The Washington Post із посиланням на двох американських чиновників, коментар Пригожина

Деталі: За інформацією джерел видання, людиною з "близького кола" Володимира Путіна, яка нещодавно висловила незгоду безпосередньо президенту РФ щодо підходу до ведення війни, був Євген Пригожин.

За інформацією американської розвідки, на яку посилається видання, Пригожин розчарований Міністерством оборони Росії, також зростає "напруга" у його відносинах з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Зокрема, він висловлював думку, що Міноборони РФ занадто покладається на "вагнерівців", не дає групі найманців достатньо грошей і ресурсів для виконання їхньої місії.

У коментарі WP очільник ПВК "Вагнера" заперечив свою нещодавню розмову з Путіним та критику ЗС РФ:

Пряма мова: "Я не спілкувався особисто з Володимиром Володимировичем Путіним ні останнім часом, ні в будь-якому осяжному майбутньому. Я не критикував керівництво Збройних сил Російської Федерації під час конфлікту в Україні. Тому я не можу нічого коментувати".

Більше деталей: Крім того, представники американської розвідки вважають, що Пригожин змонтував нещодавно розповсюджене в соцмережах відео, на якому "вагнерівці" скаржаться на нестачу основних продуктів харчування та провізії, щоб тиснути на Кремль для збільшення фінансування його групи найманців. У коментарі WP Пригожин заявив, що не бачив це відео.

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Як повідомляє видання, те, що Пригожин наважився критикувати російських військових перед Путіним, свідчить про зростання його впливу тим швидше, чим більше поразок отримує Росія у війні. Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного відомства, яке потрапило під критику з боку Пригожина.

Довідково: 5 жовтня Telegram-канали поширили відео, на якому озброєні чоловіки у військовій формі стоять на тлі пасажирського поїзда РЖД (як стверджувалось, у Бєлгородській області) і скаржаться на умови утримання, відсутність виплат тощо. Журналісти "Радіо Свобода" припустили, що відео може бути постановочним, оскільки один із чоловіків на відео носить символіку "ПВК Вагнера".