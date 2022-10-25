Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин розкритикував перед Путіним військових РФ через поразки на фронті – WP

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 13:32
Євген Пригожин, фото ТАСС

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним розкритикував російське військове керівництво, у тому числі через поразки у війні з Україною, сам Пригожин заперечив свою розмову з Путіним та критику на адресу військових.

Джерело: The Washington Post із посиланням на двох американських чиновників, коментар Пригожина 

Деталі: За інформацією джерел видання, людиною з "близького кола" Володимира Путіна, яка нещодавно висловила незгоду безпосередньо президенту РФ щодо підходу до ведення війни, був Євген Пригожин. 

За інформацією американської розвідки, на яку посилається видання, Пригожин розчарований Міністерством оборони Росії, також зростає "напруга" у його відносинах з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Зокрема, він висловлював думку, що Міноборони РФ занадто покладається на "вагнерівців", не дає групі найманців достатньо грошей і ресурсів для виконання їхньої місії.

У коментарі WP очільник ПВК "Вагнера" заперечив свою нещодавню розмову з Путіним та критику ЗС РФ:

Пряма мова: "Я не спілкувався особисто з Володимиром Володимировичем Путіним ні останнім часом, ні в будь-якому осяжному майбутньому. Я не критикував керівництво Збройних сил Російської Федерації під час конфлікту в Україні. Тому я не можу нічого коментувати".

Більше деталей: Крім того, представники американської розвідки вважають, що Пригожин змонтував нещодавно розповсюджене в соцмережах відео, на якому "вагнерівці" скаржаться на нестачу основних продуктів харчування та провізії, щоб тиснути на Кремль для збільшення фінансування його групи найманців. У коментарі WP Пригожин заявив, що не бачив це відео.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє видання, те, що Пригожин наважився критикувати російських військових перед Путіним, свідчить про зростання його впливу тим швидше, чим більше поразок отримує Росія у війні. Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного відомства, яке потрапило під критику з боку Пригожина.  

Довідково: 5 жовтня Telegram-канали поширили відео, на якому озброєні чоловіки у військовій формі стоять на тлі пасажирського поїзда РЖД (як стверджувалось, у Бєлгородській області) і скаржаться на умови утримання, відсутність виплат тощо. Журналісти "Радіо Свобода" припустили, що відео може бути постановочним, оскільки один із чоловіків на відео носить символіку "ПВК Вагнера".

Теми: ВагнерПутінвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль використає оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації – ISW

Відплата буде справедливою і неминучою – Зеленський про удар по Дніпру

Зеленський поговорив із новим прем'єром Британії Сунаком та запросив його в Україну

Президент Ізраїлю надасть США докази використання Росією іранських дронів в Україні

Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі

Ліві демократи відкликали листа до Байдена з закликом до прямих переговорів з Росією

Усі новини...
Вагнер
ПВК "Вагнера" масово набирає з в'язниць хворих на ВІЛ та гепатит, їх маркують браслетами
CNN: Maxar показав укріплення "вагнерівців" біля Гірського
ПВК "Вагнера" наполовину складається з в’язнів – зведення Генштабу
Останні новини
07:48
Нижня палата парламенту Італії висловила довіру уряду Мелоні
07:44
Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат – штаб
07:24
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів – зведення
06:25
Вороже корабельне угруповання в Чорному морі посилилось підводним човном
05:26
Блінкен назвав неправдивими твердження Росії про "брудну бомбу"
04:30
Кремль використає оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації – ISW
03:30
ЗСУ знищили ворожі міномети, ЗРК і склад з боєприпасами – ОК "Південь"
02:38
Резніков оцінив ризик ядерного удару з боку Росії
01:59
Відплата буде справедливою і неминучою – Зеленський про удар по Дніпру
01:29
фотоБайден показав, як вкотре щепився від ковіду
Усі новини...