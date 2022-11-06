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У столиці все під контролем, наразі про евакуацію не йдеться – КМДА

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 15:06
Так виглядає Київ увечері після ударів росіян по енергооб’єктах України. Фото Назарія Мазилюка, УП

Станом на 6 листопада причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві і можливу евакуацію мешканців немає, у столиці все під контролем.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука

Пряма мова Ткачука: "Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки. Причин для розмов про евакуацію наразі немає".

Деталі: Він пояснив, що влада міста напрацьовує різні плани, вчить людей реагувати і бути готовими вже зараз, щоб уникнути хаосу в майбутньому.

За словами Ткачука, у кожному районі Києва давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури.

Представник КМДА наголосив, що зараз важливо уникати паніки і дезінформації і закликав ЗМІ "не
маніпулювати інформацією".

За словами Ткачука, система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі, і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликав киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.
  • Пізніше The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що з Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту.

Теми: Київелектроенергіявійна
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