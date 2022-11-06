У Києві в понеділок будуть екстрені відключення, графіки не працюють

У понеділок у Києві будуть запроваджуватися екстрені відключення через дуже великий дефіцит в енергомережі.

Джерело: гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook, Укренерго

Дослівно Коваленко: "За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс мажор.

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Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють.

Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку".

Деталі: Коваленко пояснив, що "треба вводити екстренні відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше".

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Разом з тим, в "Укренерго" повідомили, що надали операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на понеділок для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Дослівно "Укренерго": "В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури".

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в неділю ситуація з електрозабезпеченням у столиці важка, однак відключення контрольовані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.