Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві в понеділок будуть екстрені відключення, графіки не працюють

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 22:03
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок у Києві будуть запроваджуватися екстрені відключення через дуже великий дефіцит в енергомережі.

Джерело: гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook, Укренерго

Дослівно Коваленко: "За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс мажор.

Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють.

Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку".

Деталі: Коваленко пояснив, що "треба вводити екстренні відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше".

Разом з тим, в "Укренерго" повідомили, що надали операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на понеділок для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно "Укренерго": "В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури".

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в неділю ситуація з електрозабезпеченням у столиці важка, однак відключення контрольовані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.

Теми: Київенергетика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide

Верховній Раді пропонують перейменувати Новоград-Волинський

інфографікаУкраїнці бачать країну через 10 років у складі ЄС і процвітаючою

"Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави

Митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі

фотоРух потягів Київ-Кишинів відновили після 24-річної перерви

Усі новини...
Київ
Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, найбільше у Києві та області – президент
Ситуація з електрикою в Києві важка, але відключення контрольовані – ОП
Кличко заспокоює: Приводів для паніки немає, місто живе і працює
Останні новини
15:42
Відчужені "Мотор Січ", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ" передали Міноборони
15:29
Розповідати, що це пастка: РосЗМІ дізналися, як пропаганда РФ готується до можливої здачі Херсона
15:25
"Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен просить Труханова прибрати вивіски російською
15:23
У двох районах Київщини в понеділок лунатимуть планові вибухи
15:03
Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена
14:59
"Енергоатом" підвищить на 50% посадові оклади атомникам ЗАЕС
14:37
Раді пропонують дозволити мобілізованим студентам звільнятися з військової служби
14:36
Арештовані товарні знаки "Альфа-груп" на 2 мільярди передали до АРМА
14:35
відеоСБУ затримала блогера, який знімав відео прильотів по Запоріжжю і постачав ТГ-канал Шарія
14:33
Нова місія МВФ розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Усі новини...