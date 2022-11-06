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Російські морпіхи поскаржилися губернатору, що втратили 300 людей за 4 дні – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 22:47
Російські морпіхи поскаржилися губернатору, що втратили 300 людей за 4 дні – ЗМІ
речі російських військових, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку лист зі скаргами через те, що під селом Павлівка в Донецькій області зазнали великих втрат.

Джерело: "Медуза" з посиланням на низку джерел

Деталі: Як зазначає видання, про скаргу повідомили "воєнкор" пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков, колишня радниця голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова та інші російські джерела, які підтримують війну в Україні.

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Повний текст листа опублікував телеграм-канал Grey Zone. "Медуза" не може перевірити справжність тексту. Сладков і Кашеварова наведені в листі дані про втрати і прізвища командирів оприлюднювати не стали.

Згідно з публікацією Grey Zone, у листі морпіхи стверджують, що за чотири дні втратили "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти" під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром у Донецькій області.

На думку ймовірних авторів листа, їхні командири - "генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов" - спланували наступ, щоб перший "заробив бонуси перед начальником Генштабу" Валерієм Герасимовим, а другий отримав звання Героя Росії. "Їм плювати на все, аби тільки показати себе. Вони людей називають м'ясом", - йдеться в листі.

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Морпіхи просять Кожем'яка звернутися до верховного головнокомандувача з проханням надіслати "незалежну", не пов'язану з міністерством оборони комісію, йдеться в листі.

Губернатор Примор'я до моменту публікації новини не підтвердив отримання листа, пише "Медуза".

Що передувало: 5 листопада російське видання "Верстка" повідомило, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, мова йде про сотні загиблих окупантів.

Теми: Росіявійна
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