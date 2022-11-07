Слідом за Twitter: Meta розпочинає масштабні скорочення працівників – ЗМІ
Понеділок, 7 листопада 2022, 01:17
Технологічний гігант Meta (колишній Facebook) планує почати масштабні звільнення співробітників на цьому тижні.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: За інформацією джерел видання, очікується, що звільнення торкнуться багатьох тисяч співробітників, оголошення про це планується зробити вже в середу.
Повідомляється, що заплановані звільнення стануть першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні скорочення буде меншим, ніж у Twitter.
На сьогодні, за даними компанії, у Meta працює понад 87 000 працівників.
Що було раніше:
- Наприкінці жовтня в Meta прозвітували про четвертий поспіль квартал падіння прибутку, внаслідок чого компанія втратила 67 млрд доларів ринкової вартості.
- Компанія Twitter повідомила співробітників до 9 ранку за тихоокеанським часом у п'ятницю 4 листопада про звільнення співробітників.
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