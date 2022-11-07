Слідом за Twitter: Meta розпочинає масштабні скорочення працівників – ЗМІ

Технологічний гігант Meta (колишній Facebook) планує почати масштабні звільнення співробітників на цьому тижні.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією джерел видання, очікується, що звільнення торкнуться багатьох тисяч співробітників, оголошення про це планується зробити вже в середу.

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Повідомляється, що заплановані звільнення стануть першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні скорочення буде меншим, ніж у Twitter.

На сьогодні, за даними компанії, у Meta працює понад 87 000 працівників.

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