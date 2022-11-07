Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикривав штурм Зміїного: стало відомо, як загинув заступник командуючого ВМС з авіації

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 13:58
ІГОР БЕДЗАЙ, ФОТО: ДУМСКАЯ

Заступник командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай загинув у небі над Одеською областю в травні під час підтримки спецоперації першого штурму острова Зміїний.

Джерело: реконструкція захоплення та повернення під контроль України острова Зміїний в матеріалі "Української правди"

Деталі: Вертоліт, який був на підстраховці, і за штурвалом якого сидів Бедзай, був збитий росіянами над територією Одеської області.

Як стверджують джерела УП, втрати України в ході тієї операції склали близько 10 людей і один катер.

Всі вертольоти, які тоді штурмували острів, за даними нашого видання, повернулись на бази.

Детальніше історію про окупацію та звільнення острова Зміїний читайте в матеріалі УП "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"

Теми: ЗміїнийПовітряні сили ЗСУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW назвав, від кого залежний Путін

"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

"Не виключаю інших подібних рішень": Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній

Маск агітує голосувати за республіканців

У Росії скорочується кількість прихильників війни – ЗМІ

Друга "Мрія" будується на секретному об’єкті та вже готова на третину – "Антонов"

Усі новини...
Зміїний
Перша спроба відбити Зміїний у ворога була в травні: які сили були задіяні
Обстріли з "Москви" і літаків, десант: як захисники Зміїного потрапили в полон
Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція
Останні новини
07:56
Радник Байдена підтвердив контакти з Кремлем через російські ядерні погрози
07:50
У США відбудуться проміжні вибори: баланс сил у Конгресі може змінитися
07:42
Білорусь разом з Росією формує угруповання військ – Генштаб
07:33
фотоДніпропетровщина: росіяни вдарили з "Градів" по двох громадах
07:05
ЗСУ уразили 17 районів зосередження особового складу і 5 пунктів управління ворога – штаб
06:40
Байден про збереження демократами контролю в Конгресі: "Налаштований оптимістично"
06:14
Трамп анонсував "дуже велику заяву"
05:35
ISW назвав, від кого залежний Путін
04:37
CША негласно закликають банки до співпраці з російськими компаніями – ЗМІ
03:40
На півдні авіація вдарила по опорних пунктах і системах ППО ворога – командування
Усі новини...