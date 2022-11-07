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Прикривав штурм Зміїного: стало відомо, як загинув заступник командуючого ВМС з авіації

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 12:58
Прикривав штурм Зміїного: стало відомо, як загинув заступник командуючого ВМС з авіації
ІГОР БЕДЗАЙ, ФОТО: ДУМСКАЯ

Заступник командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай загинув у небі над Одеською областю в травні під час підтримки спецоперації першого штурму острова Зміїний.

Джерело: реконструкція захоплення та повернення під контроль України острова Зміїний в матеріалі "Української правди"

Деталі: Вертоліт, який був на підстраховці, і за штурвалом якого сидів Бедзай, був збитий росіянами над територією Одеської області.

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Як стверджують джерела УП, втрати України в ході тієї операції склали близько 10 людей і один катер.

Всі вертольоти, які тоді штурмували острів, за даними нашого видання, повернулись на бази.

Детальніше історію про окупацію та звільнення острова Зміїний читайте в матеріалі УП "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"

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Теми: ЗміїнийПовітряні сили ЗСУвійна
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