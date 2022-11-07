Перша спроба відбити Зміїний у ворога була в травні: які сили були задіяні

Перша спроба відбити острів Зміїний, захоплений ворогом 24 лютого, мала місце на початку травня, в ній були задіяні авіація, БПЛА та катери ВМС.

Джерело: реконструкція захоплення та повернення під контроль України острова Зміїний в матеріалі "Української правди"

Деталі: Як ідеться в публікації, головною метою української операції стало зробити острів, який є ключем до чорноморської акваторієї України, непридатним для використання росіянами як опорної точки.

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План операції передбачав повітряне і морське десантування на Зміїний, знищення всієї техніки росіян, і, що не менш важливо, блокування усіх бухт, здатних приймати російські кораблі та катери.

Спланувати та реалізувати ці проєкти було доручено керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Для того, щоб десантуватися на острів, вертольоти й катери мали туди якось дістатись. Отже, нагальним завданням було остаточне знищення на острові російських комплексів ППО.

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Як розповідають джерела в розвідці, перед самим початком операції "Байрактари" зуміли підловити момент, коли російський зенітний ракетний комплекс "Панцир" був вимкнений, і знищили його. Шлях до острова здавався відкритим.

7 травня в бік Зміїного висунулись 8 українських вертольотів: по 4 Мі-24 і Мі-8. Паралельно з цим по морю простували до острова кілька малих броньованих артилерійських катерів проєкту "Гюрза-М".

Ще один морський вертоліт Мі-14 курсував вздовж узбережжя Одеської області. Його задача була забезпечити евакуацію, якщо хтось із учасників штурму її потребуватиме.

"Наші висунулись, прилетіли до острова, почали роботу, але виявилось, що росіяни придумали взагалі небачену штуку. Ми не вірили, поки потім не побачили фотки. Наші сили розбили їхню ППО на острові, але вони в Криму розібрали "Тор" і прив'язали його до палуби якогось катера. І так почали по нас стріляти. Тому наші мусили повертатись", – розповідає один із співрозмовників "УП" у ГУР, знайомий із ходом травневого штурму Зміїного.

Наступного дня російське Міноборони заявило про понад 50 загиблих українських десантників, знищення кількох вертольотів, "Байрактарів" і катерів.

Того дня знищити всю техніку на Зміїному не вдалося, як і заблокувати бухти.

"Але не можна сказати, що той етап операції зі звільнення острова був невдалим. Ми знищили частину техніки й отримали розуміння, як можна острів остаточно зачистити", – розмірковує співрозмовник УП в ГУР.

Після цього РФ спробувала провести свою десантну операцію і вертольотами повернути гарнізон на острів. Однак щонайменше один такий вертоліт був збитий українським винищувачем, якраз в момент десантування.

Наступний місяць після безуспішного штурму пішов на розробку іншого плану відвоювання острова з урахуванням нових можливостей армії.

Детальніше історію про окупацію та звільнення острова Зміїний читайте в матеріалі УП "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"