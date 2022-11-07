Росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів на Херсонщині – ГУР

Окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

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Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег".

Деталі: Водночас російські окупанти розсилають СМС-повідомлення жителям Херсонщини, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, через що потрібно евакуюватися на лівий берег.

За інформацією ГУР, є висока вірогідність здійснення окупантами найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони.

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Крім того, розвідка повідомляє, що протягом трьох діб через Каховську ГЕС їдуть колони військової техніки ЗС Росії з боку смт Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). ГУР повідомляє, що більшість машин – тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Зазначається, що окрім побутової техніки, окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

За інформацією ГУР, в смт Любимівка російські військові вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

Що цьому передувало: Раніше анонімні Telegram-канали повідомляли, що підірвано вишки у Бериславі, Токарівці, Іванівці, Новокаїрах.