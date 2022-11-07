Росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів на Херсонщині – ГУР

Окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег".

Деталі: Водночас російські окупанти розсилають СМС-повідомлення жителям Херсонщини, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, через що потрібно евакуюватися на лівий берег.

За інформацією ГУР, є висока вірогідність здійснення окупантами найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони.

Крім того, розвідка повідомляє, що протягом трьох діб через Каховську ГЕС їдуть колони військової техніки ЗС Росії з боку смт Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). ГУР повідомляє, що більшість машин – тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Зазначається, що окрім побутової техніки, окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

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Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

За інформацією ГУР, в смт Любимівка російські військові вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

Що цьому передувало: Раніше анонімні Telegram-канали повідомляли, що підірвано вишки у Бериславі, Токарівці, Іванівці, Новокаїрах.