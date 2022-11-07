Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів на Херсонщині – ГУР

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 16:39
Росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів на Херсонщині – ГУР
Ілюстративне фото з Facebook Михайла Потоцького

Окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Дослівно: "В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Реклама:

Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег". 

Деталі: Водночас російські окупанти розсилають СМС-повідомлення жителям Херсонщини, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, через що потрібно евакуюватися на лівий берег. 

За інформацією ГУР, є висока вірогідність здійснення окупантами найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. 

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, розвідка повідомляє, що протягом трьох діб через Каховську ГЕС їдуть  колони військової техніки ЗС Росії з боку смт Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). ГУР повідомляє, що більшість машин – тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Зазначається, що окрім побутової техніки, окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

За інформацією ГУР, в смт Любимівка російські військові вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки. 

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

Що цьому передувало: Раніше анонімні Telegram-канали повідомляли, що підірвано вишки у Бериславі, Токарівці, Іванівці, Новокаїрах.

Теми: Херсонська областьрозвідкамобільний зв'язоквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: