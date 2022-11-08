Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

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Пряма мова: "В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу".

Деталі: При цьому Никифоров уточнив, що Зеленський точно братиме участь у саміті, але найімовірніше це буде онлайн-формат.

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