Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський візьме участь у саміті G20

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 12:19
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

Пряма мова: "В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу".

Деталі: При цьому Никифоров уточнив, що Зеленський точно братиме участь у саміті, але найімовірніше це буде онлайн-формат.

Нагадаємо: 

  • Президент Індонезії Джоко Відодо схильний вважати, що президент Росії Володимир Путін врешті не приїде на саміт лідерів G20 на Балі, що відбудеться наступного тижня і на який запросили також президента України Володимира Зеленського.
  • Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі.
  • За словами Зеленського, Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленський
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів

фото, відеоШон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів

відеоШойгу приїхав в Україну і "проінспектував" Суровікіна

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт
Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters
Зеленський відзначив держнагородами ще майже 400 військових
Останні новини
05:52
Командування: ППО знищила ворожу ракету над Чорним морем
04:55
Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW
04:02
Meta розпочне масові скорочення в середу вранці – ЗМІ
03:37
США і союзники хочуть допомогти Україні впоратися з блекаутами – Пентагон
02:45
ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"
01:52
Статки Маска впали нижче $200 млрд
01:26
Член уряду Британії пішов у відставку після звинувачень у цькуванні колег
00:52
Бенюк очолив київський Театр на Подолі
00:24
Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул
23:44
Генасамблея ООН наступного тижня розгляне питання компенсації Україні збитків від війни
Усі новини...