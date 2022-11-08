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Зеленський візьме участь у саміті G20

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 11:19
Зеленський візьме участь у саміті G20
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

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Пряма мова: "В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу".

Деталі: При цьому Никифоров уточнив, що Зеленський точно братиме участь у саміті, але найімовірніше це буде онлайн-формат.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Індонезії Джоко Відодо схильний вважати, що президент Росії Володимир Путін врешті не приїде на саміт лідерів G20 на Балі, що відбудеться наступного тижня і на який запросили також президента України Володимира Зеленського.
  • Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі.
  • За словами Зеленського, Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Теми: Зеленський
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