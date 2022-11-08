Резніков потролив Небензю: "Мобілізуємо 300 тисяч комарів"

Міністр оборони України Олексій Резніков потролив постійного представника Росії при ООН Василя Небензю, який нещодавно заявив, що Україна може розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Джерело: повідомлення Резнікова у Twitter

Пряма мова: "В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів".

Деталі: До свого повідомлення Резніков додав цитату Небензі щодо комарів.

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