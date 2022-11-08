Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков потролив Небензю: "Мобілізуємо 300 тисяч комарів"

Вівторок, 8 листопада 2022, 13:07
Фото: Генштаб

Міністр оборони України Олексій Резніков потролив постійного представника Росії при ООН Василя Небензю, який нещодавно заявив, що Україна може розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Джерело: повідомлення Резнікова у Twitter

Пряма мова: "В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів".

Деталі: До свого повідомлення Резніков додав цитату Небензі щодо комарів.

Передісторія:

  • 28 жовтня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".
  • "Згідно з описом такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів - переносників інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - сказав Небензя.

Теми: РезніковРосіяНедашковський
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW

ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів

фото, відеоШон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів

Усі новини...
Резніков
Будуть приємні новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США
Резніков вважає, що результат проміжних виборів у США не похитне підтримку України
Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в Херсоні
Останні новини
06:48
Twitter запроваджує "офіційну" сіру позначку для деяких перевірених акаунтів
05:52
Командування: ППО знищила ворожу ракету над Чорним морем
04:55
Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW
04:02
Meta розпочне масові скорочення в середу вранці – ЗМІ
03:37
США і союзники хочуть допомогти Україні впоратися з блекаутами – Пентагон
02:45
ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"
01:52
Статки Маска впали нижче $200 млрд
01:26
Член уряду Британії пішов у відставку після звинувачень у цькуванні колег
00:52
Бенюк очолив київський Театр на Подолі
00:24
Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул
Усі новини...