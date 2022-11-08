Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкти № 8189 та № 8190 зареєстрували на сайті парламенту 8 листопада.

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Наразі обидва проєкти закону направлені на розгляд керівництва Ради.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що на найближчому пленарному засіданні Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію.

За його словами, найімовірніше йдеться про продовження на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року.

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