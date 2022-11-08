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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт

Альона Мазуренко Вівторок, 8 листопада 2022, 13:39
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкти № 8189 та № 8190 зареєстрували на сайті парламенту 8 листопада. 

Наразі обидва проєкти закону направлені на розгляд керівництва Ради. 

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що на найближчому пленарному засіданні Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію.

За його словами, найімовірніше йдеться про продовження на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Воєнний стан в Україні наразі діє до 21 листопада.
  • Воєнний стан в Україні було запроваджено у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року, хоча неоголошена війна тривала вже 8 років. 
  • Рада двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів, та двічі на 90 днів. Так само з мобілізацією. 

Теми: мобілізаціяВоєнний станЗеленськийВерховна Рада
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