Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію до зими

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкти законів про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7664) та про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7665) президент вніс до парламенту 12 серпня.

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Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану на 90 діб, починаючи з 05:30 ранку 23 серпня 2022 року.

Таким чином, воєнний стан діятиме щонайменше до 20 листопада, майже до зими.

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