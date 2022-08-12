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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію до зими

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 17:37
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію до зими
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкти законів про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7664) та про затвердження указу "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7665) президент вніс до парламенту 12 серпня.

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Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану на 90 діб, починаючи з 05:30 ранку 23 серпня 2022 року.

Таким чином, воєнний стан діятиме щонайменше до 20 листопада, майже до зими.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Воєнний стан в Україні було запроваджено у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року, хоча неоголошена війна тривала вже 8 років. 
  • Верховна Рада двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів, а 22 травня – на 90 днів, до 23 серпня. Так само з мобілізацією. 

УП, оновлено о 18:03
Теми: ЗеленськийВоєнний станмобілізаціяВерховна Рада
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