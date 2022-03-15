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Рада продовжила воєнний стан в Україні на 30 діб

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 15:31
Рада продовжила воєнний стан в Україні на 30 діб
Руслан Стефанчук

Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 26 березня ще на 30 діб - до 25 квітня.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук

Деталі: Голова ВР повідомив, що на засіданні 15 березня нардепи ухвалили 21 закон, який стосується регулювання суспільних відносин, пов'язаного з воєнним станом в Україні.

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Пряма мова: "Сьогодні всі рішення прийняті конституційною більшістю (від 334 до 340 голосів). Першим питанням, яке ми сьогодні розглянули, було продовження воєнного стану ще на 30 днів. Ми затверили відповідний указ президента".

Теми: Воєнний станВерховна Рада
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