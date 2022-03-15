Рада продовжила воєнний стан в Україні на 30 діб
Вівторок, 15 березня 2022, 16:31
Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 26 березня ще на 30 діб - до 25 квітня.
Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук
Деталі: Голова ВР повідомив, що на засіданні 15 березня нардепи ухвалили 21 закон, який стосується регулювання суспільних відносин, пов'язаного з воєнним станом в Україні.
Пряма мова: "Сьогодні всі рішення прийняті конституційною більшістю (від 334 до 340 голосів). Першим питанням, яке ми сьогодні розглянули, було продовження воєнного стану ще на 30 днів. Ми затверили відповідний указ президента".
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