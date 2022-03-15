Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада продовжила воєнний стан в Україні на 30 діб

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 16:31
Руслан Стефанчук

Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 26 березня ще на 30 діб - до 25 квітня.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук

Деталі: Голова ВР повідомив, що на засіданні 15 березня нардепи ухвалили 21 закон, який стосується регулювання суспільних відносин, пов'язаного з воєнним станом в Україні.

Пряма мова: "Сьогодні всі рішення прийняті конституційною більшістю (від 334 до 340 голосів). Першим питанням, яке ми сьогодні розглянули, було продовження воєнного стану ще на 30 днів. Ми затверили відповідний указ президента".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Воєнний станВерховна Рада
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

фото, відео, доповненоУ Подільському районі Києва пролунали вибухи, є загиблий

Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ

"ВКонтакте" зламали і розсилають росіянам правду про війну з Україною 

фотоЖінка соратника Авакова вивезла в Угорщину валізи, набиті 30 млн доларів – джерела

Усі новини...
Воєнний стан
Прикордонники не випустили в Молдову чоловіка, комісованого через "важкі пологи"
В усій Київській області запровадили комендантську годину
Давайте вже після перемоги. Що буде після війни
Останні новини
01:41
Словенські дипловати планують повернутися в Київ
01:40
Українцям, які прихистили переселенців, компенсують комунальні витрати
01:30
Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка
01:21
Велика кількість російських літаків пролетіла через Сумщину вглиб України – голова ОВА
01:07
Розуміють, що гарматне м'ясо і здаються в полон цілими підрозділами – МВС про солдатів РФ
00:48
Зеленський: Єрусалим — правильне місце для переговорів з Росією
00:34
Генштаб: На Волині досі висока ймовірність провокацій спецслужб РФ
00:32
Зеленський: Військові РФ ніяк не знаходять дорогу додому. Допомагаємо їм потрапити на суд Божий
00:29
Кулеба анонсував нові санкції проти Росії
00:14
Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор
Усі новини...