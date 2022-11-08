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У Зеленського запевняють, що західні країни не ведуть таємні переговори з РФ

Олександр ШумілінВівторок, 8 листопада 2022, 19:26
У Зеленського запевняють, що західні країни не ведуть таємні переговори з РФ
Фото: ОП

Жодні переговори між Росією і західними країнами за спиною України не ведуться, запевняють в Офісі президента.

Джерело: радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica, частину якого наводить ОП

Пряма мова: "Збройні сили обох країн можуть спілкуватися один з одним навіть для отримання попереджень про наслідки застосування зброї масового знищення. Але жодні переговори між Росією та західними країнами щодо України не ведуться.

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Наші партнери дотримуються принципу "нічого про Україну без України". Жодна сторона не зможе забезпечити виконання домовленостей без підтримки українського народу".

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Теми: РосіяЗахідУкраїнавійна
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