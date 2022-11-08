У Зеленського запевняють, що західні країни не ведуть таємні переговори з РФ

Жодні переговори між Росією і західними країнами за спиною України не ведуться, запевняють в Офісі президента.

Джерело: радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica, частину якого наводить ОП

Пряма мова: "Збройні сили обох країн можуть спілкуватися один з одним навіть для отримання попереджень про наслідки застосування зброї масового знищення. Але жодні переговори між Росією та західними країнами щодо України не ведуться.

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Наші партнери дотримуються принципу "нічого про Україну без України". Жодна сторона не зможе забезпечити виконання домовленостей без підтримки українського народу".

Передісторія:

23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".

Після цього Шойгу і глава Генштабу Росії Валерій Герасімов активізували телефонні розмовиз західними колегами про нібито заплановану "провокацію України".