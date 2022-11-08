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У Зеленського запевняють, що західні країни не ведуть таємні переговори з РФ

Олександр ШумілінВівторок, 8 листопада 2022, 20:26
Фото: ОП

Жодні переговори між Росією і західними країнами за спиною України не ведуться, запевняють в Офісі президента.

Джерело: радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica, частину якого наводить ОП

Пряма мова: "Збройні сили обох країн можуть спілкуватися один з одним навіть для отримання попереджень про наслідки застосування зброї масового знищення. Але жодні переговори між Росією та західними країнами щодо України не ведуться.

Наші партнери дотримуються принципу "нічого про Україну без України". Жодна сторона не зможе забезпечити виконання домовленостей без підтримки українського народу".

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Теми: РосіяЗахідУкраїнавійна
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