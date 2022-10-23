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Шойгу почав розповідати маячню про "брудну бомбу" України

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 14:52
Шойгу почав розповідати маячню про брудну бомбу України
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно Міноборони РФ: "Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби"".

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Деталі: Також повідомляється, що міністри обговорили російську війну в Україні, "яка має стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації".

Раніше російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела повідомляло, що нібито українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім нібито звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.

Пропагандисти вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану". Повідомляється, що нібито завдання виготовити ту саму "брудну бомбу" отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.

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Рупор Кремля запевняє, що робота над "брудною бомбою" нібито перебуває на завершальній стадії.

Також пропагандисти повідомили, що нібито Офіс Зеленського негласно контактує з представниками Великої Британії щодо "можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".

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Теми: Росіявійнапровокаціїядерна зброя
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