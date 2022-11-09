Meta розпочне масові скорочення в середу вранці – ЗМІ

Генеральний директор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг повідомив сотням керівників про звільнення співробітників в середу вранці.

Джерело: Wall Street Journal із посиланням на джерела

Деталі: Як зазначає видання, Цукерберг виглядав похмурим на зустрічі у вівторок і сказав, що він несе відповідальність за помилки компанії, а його надмірний оптимізм щодо зростання призвів до надлишку персоналу.

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Він повідомив про значні скорочення і, зокрема, згадав рекрутингову і бізнес-команди серед тих, кому загрожують звільнення. Також він додав, що внутрішнє оголошення про плани компанії зі скорочення очікується о 6 ранку (за місцевим часом – ред.) в середу.

WSJ додає, що керівниця відділу кадрів Meta Лорі Голер заявила, що співробітники, які втратять роботу, отримають вихідну допомогу в розмірі як мінімум чотиримісячної зарплати.

Наприкінці вересня Meta повідомляла про більш ніж 87 000 співробітників. При цьому акції Meta в поточному році впали більш ніж на 70%.

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Що передувало: Повідомлялося, що технологічний гігант Meta (колишній Facebook) планує почати масштабні звільнення співробітників.

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