"Від'їхав на концерт Кобзона": джерело УП підтвердило смерть Стремоусова
Джерело УП підтверджує смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Пряма мова: "Гауляйтер Херсонщини Стремоусов "від’їхав" на концерт Кобзона".
Деталі: Водночас раніше росіяни вдавалися до імітації загибелі своїх гауляйтерів.
Так, наприклад, у серпні повідомлялося про смерть заступника "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гури. Водночас у вересні він з'явився в ефірі російського телебачення.
Що передувало: Російські пропагандисти 9 листопада повідомили про смерть Кирила Стремоусова.
Деякі російські телеграм-канали написали, що він загинув у ДТП біля Генічеська.
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