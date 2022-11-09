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"Від'їхав на концерт Кобзона": джерело УП підтвердило смерть Стремоусова

Валентина РоманенкоСереда, 9 листопада 2022, 16:23

Джерело УП підтверджує смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова. 

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Гауляйтер Херсонщини Стремоусов "від’їхав" на концерт Кобзона".

Деталі: Водночас раніше росіяни вдавалися до імітації загибелі своїх гауляйтерів.

Так, наприклад, у серпні повідомлялося про смерть заступника "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гури. Водночас у вересні він з'явився в ефірі російського телебачення.

Що передувало: Російські пропагандисти 9 листопада повідомили про смерть Кирила Стремоусова. 

Деякі російські телеграм-канали написали, що він загинув у ДТП біля Генічеська.

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Теми: Херсонська областьокупація
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