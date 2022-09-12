Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Заступник гауляйтера Нової Каховки "воскрес" на росТБ: каже, що повернеться

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 13:11
Колаборант Віталій Гура, скрін з ефіру Першого каналу

Заступник "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталій Гура, який, як повідомлялося раніше, був убитий, з'явився в ефірі російського телебачення.

Джерело: російський пропагандистський "Перший канал"

Деталі: За словами колаборанта, його "смерть" 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про замах, що готується: "На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готують замах, надали запис, що мають, що хочуть мене вбити".

Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі.

Також російське пропагандистське телебачення назвало інсценуванням вбивство так званого "заступника начальника поліції" окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Колаборант Томка теж з’явився в ефірі. 

 
Сергій Томка, скрін з ефіру росТБ

Передісторія:

  • 6 серпня росЗМІ повідомили, що колаборант, так званий "заступник начальника ВДА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталій Гура помер у лікарні після того, як його розстріляли.
  • 8 липня Центр національного опору повідомив, що в окупованій Новій Каховці було вбито поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік росіян і був заступником керівника місцевої "поліції".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики

"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності

Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

Зеленський закликав Трампа подивитися на війну в Україні без рожевих окулярів

В російському парламенті переконують, що їхня армія не потребує мобілізації

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Херсонська область
ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів Херсонщини – ОК "Південь"
ЗСУ розбили бригаду морської піхоти ворога – штаб
Росіяни тікають на Харківщині, на Херсонщині також відійшли – зведення Генштабу
Останні новини
03:07
Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну
02:20
Болгарія передасть медичні набори для 35 тисяч українських військових
01:58
ЗСУ вдарили по зосередженню озброєння та техніки і пунктах управління ворога – ОК "Південь"
01:36
Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ
00:59
На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі
00:28
МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС
00:20
У бою з окупантами на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
23:49
У Словаччині, де розвалилася урядова коаліція, проведуть референдум про дострокові вибори
23:46
Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває
23:18
Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики
Усі новини...