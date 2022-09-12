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Заступник гауляйтера Нової Каховки "воскрес" на росТБ: каже, що повернеться

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 13:11
Заступник гауляйтера Нової Каховки воскрес на росТБ: каже, що повернеться
Колаборант Віталій Гура, скрін з ефіру Першого каналу

Заступник "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталій Гура, який, як повідомлялося раніше, був убитий, з'явився в ефірі російського телебачення.

Джерело: російський пропагандистський "Перший канал"

Деталі: За словами колаборанта, його "смерть" 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про замах, що готується: "На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готують замах, надали запис, що мають, що хочуть мене вбити".

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Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі.

Також російське пропагандистське телебачення назвало інсценуванням вбивство так званого "заступника начальника поліції" окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Колаборант Томка теж з’явився в ефірі. 

 
Сергій Томка, скрін з ефіру росТБ

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 серпня росЗМІ повідомили, що колаборант, так званий "заступник начальника ВДА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталій Гура помер у лікарні після того, як його розстріляли.
  • 8 липня Центр національного опору повідомив, що в окупованій Новій Каховці було вбито поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік росіян і був заступником керівника місцевої "поліції".

Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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