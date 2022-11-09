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ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – джерела

Ольга Кириленко, Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 20:31

Українські захисники звільнили села Правдине й Калинівське у Херсонській області. 

Джерело: співрозмовники "Української правди" у розвідці підрозділів ЗСУ, що працюють на півдні

Деталі: Джерела УП підтвердили, що бійці Збройних сил України зайшли до Правдиного. Росіяни залишили його в ніч із 8 на 9 листопада. До цього там ішли важкі бої.

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Калинівське ЗСУ звільнили в середу вдень.

Офіційно інформації про нові звільнені населені пункти ще немає, однак відео з українськими військовими з Правдиного й Калинівського публікують українські Telegram-канали.

У Калинівському вже підняли український прапор.

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Цьому передувало: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. Проте в Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Теми: Херсонська областьконтрнаступвійнадеокупація
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