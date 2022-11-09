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Зеленський про відступ росіян із Херсона: Ніхто нізвідки просто так не йде

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 21:51
Зеленський про відступ росіян із Херсона: Ніхто нізвідки просто так не йде
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ ішов із найменшими втратами, бо ворог не збирається здавати позиції без бою.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до українців 9 листопада   

Пряма мова: "Зараз на Донеччині найбільше протистояння… Стоїмо, нічого не здаємо… Південь – потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. 

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В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково.

Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо".

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Деталі: Президент наголосив, що кожен крок із деокупації викликає спротив ворога, а це призводить до втрати життів українських бійців, тож ЗСУ рухаються "дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику", для звільнення всієї української землі з найменшими втратами.

"Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо", – наголосив президент.

За його словами, про це йшлося вранці на Ставці верховного головнокомандувача. 

Нагадаємо: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливо і скільки триватиме

Теми: ЗеленськийХерсонДонецька областьвійна
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