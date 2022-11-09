Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про відступ росіян із Херсона: Ніхто нізвідки просто так не йде

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 22:51
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ ішов із найменшими втратами, бо ворог не збирається здавати позиції без бою.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до українців 9 листопада   

Пряма мова: "Зараз на Донеччині найбільше протистояння… Стоїмо, нічого не здаємо… Південь – потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. 

В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково.

Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо".

Деталі: Президент наголосив, що кожен крок із деокупації викликає спротив ворога, а це призводить до втрати життів українських бійців, тож ЗСУ рухаються "дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику", для звільнення всієї української землі з найменшими втратами.

ВІДЕО ДНЯ

"Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо", – наголосив президент.

За його словами, про це йшлося вранці на Ставці верховного головнокомандувача. 

Нагадаємо: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливо і скільки триватиме

Теми: ЗеленськийХерсонДонецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Генштабі переконують, що "лінія Вагнера" не зупинить ЗСУ

9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона - Залужний

фотоСБУ затримала блогера "Russia Today", який з України поширював у ЄС фейки про війну

Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі

В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі

Усі новини...
Зеленський
Українська позиція для саміту G20 сформована – президент
Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу
Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів - про "захист у небі" та відновлення інфраструктури
Останні новини
15:25
оновленоОбшуки в Довженко-Центрі: СБУ готує підозру колишньому керівництву
15:20
Нові шахрайські схеми в умовах війни: поліція пояснює, як не стати жертвою
15:17
В Києві дерусифікували ще 11 вулиць
15:09
Курс на 10 листопада: готівкове євро подешевшало
14:57
Росіяни викрали з церкви ПЦУ в Енергодарі старовинні ікони - ЦНС
14:48
В Афганістані жінкам заборонили відвідувати парки й атракціони
14:42
Кількість смертей від COVID-19 впала на 90% з початку року – ВООЗ
14:41
Столтенберг: Відступ РФ з Херсона стане ще однією перемогою України
14:12
У Генштабі переконують, що "лінія Вагнера" не зупинить ЗСУ
13:57
Запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією
Усі новини...