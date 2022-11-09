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Українська позиція для саміту G20 сформована – президент

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 22:20

Команда президента Володимира Зеленського завершує підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки", що відбудеться на Балі наступного тижня.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 9 листопада

Пряма мова: "Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки".

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Деталі: Голова держави зазначив, що 10 листопада "буде дуже активний переговорний день: заплановано багато контактів".

9 листопада Зеленський говорив із премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте – зокрема, про відновлення української енергетики й захист українського неба. Президент подякував за готовність допомагати.

Також Зеленський і Рютте говорили про експортну зернову ініціативу, необхідність продовжити й розширити зерновий експорт України.

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Нагадаємо: Президент Росії Владімір Путін вирішив не їхати на саміт лідерів Групи двадцяти, який проходитиме наступного тижня на острові Балі в Індонезії. Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сєргєя Лаврова. 

Володимир Зеленський заявляв, що не братиме участь у саміті G20, якщо в ньому братиме участь Володимир Путін.

Український президент планує взяти участь у саміті лідерів G20, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Знати більше: "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: ЗеленськийG20міжнародні відносини
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