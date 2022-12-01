До Білорусі прилетіла група російських генералів і ще невідомий VIP-борт – ЗМІ
Вранці 1 грудня на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський "Ту-154М", який доправив до Білорусі групу російських генералів.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "Сьогодні о 09:23 (за мінським часом) на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М ПКС РФ (RA-85686), який прилетів з аеродрому Чкаловський. Відомо, що борт доправив до Мінська групу російських генералів".
Відзначається, що пропагандисти про цей візит не повідомляли. На опублікованих кадрах наради у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російських генералів не помічено.
Деталі: Пізніше у білоруському повітряному просторі було помічено урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону Росія (RA-09007). Повідомляється, що він прямує в бік Мінська.
Хто перебуває на борту літака - поки не відомо.
Що було раніше:
- Воєнна розвідка Міноборони наразі не фіксує на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав 1 грудня силовий блок на нараду, на якій обговорюють, чи потрібні додаткові заходи щодо захисту та оборони РБ.