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До Білорусі прилетіла група російських генералів і ще невідомий VIP-борт – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 грудня 2022, 10:50
До Білорусі прилетіла група російських генералів і ще невідомий VIP-борт – ЗМІ
Ілюстративне фото МО Білорусі

Вранці 1 грудня на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський "Ту-154М", який доправив до Білорусі групу російських генералів.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Сьогодні о 09:23 (за мінським часом) на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М ПКС РФ (RA-85686), який прилетів з аеродрому Чкаловський. Відомо, що борт доправив до Мінська групу російських генералів".

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Відзначається, що пропагандисти про цей візит не повідомляли. На опублікованих кадрах наради у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російських генералів не помічено.

Деталі: Пізніше у білоруському повітряному просторі було помічено урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону Росія (RA-09007). Повідомляється, що він прямує в бік Мінська.

Хто перебуває на борту літака - поки не відомо.

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Що було раніше

  • Воєнна розвідка Міноборони наразі не фіксує на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав 1 грудня силовий блок на нараду, на якій обговорюють, чи потрібні додаткові заходи щодо захисту та оборони РБ.

Теми: БілорусьРосіявійна
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