ГУР: Ознак створення потужного ударного угруповання у Білорусі немає

Воєнна розвідка Міноборони наразі не фіксує на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у збройних силах цієї країни розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ.

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Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно".

Деталі: Водночас, за словами Скібіцького, близько 9 тисяч військовослужбовців 1-ї танкової армії провели заходи з бойової підготовки, злагодження підрозділів.

Воєнна розвідка не виключає двох варіантів застосування цієї дивізії: або з території Білорусі, або ротаційне повернення на територію України, можливо, на Харківський напрямок.

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У ГУР наголошують, що на перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусь-Росія. Проте для цього недостатньо озброєння.

Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з’єднання й частини.

Що передувало: Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявляв, що інформація, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється, аби посіяти паніку.