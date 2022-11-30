Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР: Ознак створення потужного ударного угруповання у Білорусі немає

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 14:51
ГУР: Ознак створення потужного ударного угруповання у Білорусі немає
ілюстративне фото Міноборони Білорусі

Воєнна розвідка Міноборони наразі не фіксує на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у збройних силах цієї країни розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ.

Реклама:

Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно".

Деталі: Водночас, за словами Скібіцького, близько 9 тисяч військовослужбовців 1-ї танкової армії провели заходи з бойової підготовки, злагодження підрозділів.

Воєнна розвідка не виключає двох варіантів застосування цієї дивізії: або з території Білорусі, або ротаційне повернення на територію України, можливо, на Харківський напрямок.

ВІДЕО ДНЯ

У ГУР наголошують, що на перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусь-Росія. Проте для цього недостатньо озброєння.

Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з’єднання й частини.

Що передувало: Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявляв, що інформація, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється, аби посіяти паніку.

Теми: розвідкаБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
розвідка
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: