СБУ перевірила жіночий монастир УПЦ МП, де закликали до "пробуждения матушки-Руси"

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

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Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить".

За даними спецслужби, попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців.

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Навіть розробили так звану "пам’ятку", де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували "бути відстороненим від усякого священства".

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження, зазначають у спецслужбі.

Що передувало: 30 листопада повідомлялося, що Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (Московського патріархату) на Закарпатті.