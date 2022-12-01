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СБУ перевірила жіночий монастир УПЦ МП, де закликали до "пробуждения матушки-Руси"

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 12:47
фото СБУ

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить".

 

За даними спецслужби, попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців.

Навіть розробили так звану "пам’ятку", де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували "бути відстороненим від усякого священства".

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Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробуждения матушки-Руси".

 

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження, зазначають у спецслужбі.

Що передувало: 30 листопада повідомлялося, що Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (Московського патріархату) на Закарпатті.

Теми: СБУцерквапропагандавійна
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