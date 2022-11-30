СБУ прийшла до Мукачівської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (Московського патріархату) на Закарпатті.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: У спецслужбі повідомили, що заходи відбуваються спільно з патрульною поліцією та військовою службою правопорядку у межах боротьби з підривною діяльністю російських спецслужб в Україні.

Дослівно: "Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України".

Більше деталей: Згідно з повідомленням, у Мукачевому бійці СБУ разом з представниками церкви:

проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У спецслужбі наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Дослівно: "Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України".

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Що передувало: Останнім часом СБУ активно обшукує церкви Московського патріархату по всій Україні.

Зокрема, 25 листопада Служба безпеки провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури.