Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ прийшла до Мукачівської єпархії УПЦ МП

Євген КізіловСереда, 30 листопада 2022, 10:17
фото з місця події, джерело: сбу

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (Московського патріархату) на Закарпатті.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: У спецслужбі повідомили, що заходи відбуваються спільно з патрульною поліцією та військовою службою правопорядку у межах боротьби з підривною діяльністю російських спецслужб в Україні.

Дослівно: "Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України".

Більше деталей: Згідно з повідомленням, у Мукачевому бійці СБУ разом з представниками церкви:

  • проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У спецслужбі наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Дослівно: "Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Останнім часом СБУ активно обшукує церкви Московського патріархату по всій Україні.

Зокрема, 25 листопада Служба безпеки провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури.

Теми: СБУцеркваРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон укладав контракт на $1,2 млрд на виробництво NASAMS для України

фотоУ Лимані затримали колаборантку-псевдоголову мікрорайону

Розвідка Британії: РФ має проблеми з ефективністю стратегії ударів по інфраструктурі України

ФотоУ Росії оголосили в розшук адвоката Порошенка

Росіяни не роблять висновків і виснажують сили біля Бахмута – ISW

Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

Усі новини...
СБУ
Затримано колаборанта росіян у Балаклії: він "курував" малий і середній бізнес
Нові обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла пропаганду, яка заперечує існування України
СБУ затримала "комуніста", який зливав локації одеської ППО через російські ЗМІ
Останні новини
11:57
Данілов закликав не жити очікуванням ракетних ударів: Влада вас попередить
11:56
Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки
11:50
До Білорусі прилетіла група російських генералів і ще невідомий VIP-борт – ЗМІ
11:46
Хід конем: Лавров раптом заявив, що Росія ніколи не просила про переговори з Україною
11:39
Кулеба: у складі з Росією ОБСЄ перебуває на шляху до пекла
11:31
Росія прибрала "калібри" з Чорного моря
11:21
Пентагон укладав контракт на $1,2 млрд на виробництво NASAMS для України
11:20
Які продукти покласти до тривожного рюкзачка для дитини: поради від МОЗ
11:13
Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною
11:10
фотоЗ полігону в Білорусі втекли кілька російських солдатів
Усі новини...