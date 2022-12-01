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Військові попередили про загрозу ракетних ударів найближчим часом

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 11:50
Військові попередили про загрозу ракетних ударів найближчим часом
Ілюстративне фото з Associated Press

Генштаб ЗСУ попереджає про загрозу ракетних ударів найближчим часом, в ОК "Південь" наголосили, що у Чорному морі все ще перебуває угруповання кораблів Росії.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 1 грудня, керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова Громова: "Зберігається загроза завдання найближчим часом ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та військових об’єктах. Ціллю ворога є викликати паніку у населення для дестабілізації внутрішньої обстановки".

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Деталі: Громов додав, що протягом тижня екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95 MC Росії виконували польоти у повітряному просторі Саратівської, Самарської та Оренбурзької  областей, а також у повітряному просторі східної частини РФ та акваторії Баренцевого моря.

Очільниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк також попередила перебування у Чорному морі угруповання кораблів РФ та загрозу ракетних ударів. За її словами, це також може бути "психологічним тиском на населення".

Пряма мова Гуменюк: "Перебування у Чорному морі корабельного угруповання означає, що продовжується і повітряна розвідка, і збір (даних - ред.) обстановки, і підготовка до можливих ракетних ударів. 

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Тому що (російські - ред.) ракетоносії споряджені, підготовлені, а те, що вони час від часу заходять у пункти базування, може говорити про реагування на погоду, тому що штормова ситуація дуже мінлива".

Що цьому передувало: 

  • 28 листопада у Чорне море вперше за кілька діб вийшов на бойове чергування російський ракетоносій.
  • Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 6 кораблів, проте прибрала носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Теми: Чорне мореГенштабвійна
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