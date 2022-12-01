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Українці зможуть обирати представника країни на Євробаченні через "Дію"

Альона Мазуренко Четвер, 1 грудня 2022, 13:56

Українці у цьому році зможуть обрати представника від України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" через застосунок державних послуг "Дія".

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Вперше в історії Євробачення зможете обрати представника від України в застосунку Дія. Прозоро і у кілька кліків.

Цього року активно цифровізуємо традиції Євробачення. Маємо класні результати...

Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі".

Деталі: Міністр повідомив, що у травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в Дії.

А в жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі українського Нацвідбору в застосунку.

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За словами Федорова, попри наміри Росії залякати та знищити все українське, ми активно розвиваємо і цифровізуємо культурну сферу: "Адже культура – фундамент сталого громадянського суспільства".

Нагадаємо: 

  • Представника України на Євробачення-2023 оберуть 17-го грудня. Загалом шанс представляти Україну мають 10 артистів, серед них дует TVORCHI, співачки Jerry Hail, FIINKA та KRUTЬ.
  • У 2022 році конкурс виграли представники з України - гурт Kalush Orchestra, але через напад Росії на Україну конкурс вирішили провести у Великій Британії (Ліверпуль), чий учасник посів 2 місце.

Знати більше: "Довбуш", "Колискова" та "Квітка": у мережі оприлюднили всі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення

Теми: ЄвробаченняУкраїнаДіяФедоров
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