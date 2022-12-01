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Рада дала Кубракову нову посаду

Олена РощінаЧетвер, 1 грудня 2022, 16:41
Нове призначення Олександра Кубракова, фото з ВР Ярослава Железняка

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його віцепрем’єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України голосували 242 нардепи.

За призначення Кубракова міністром інфраструктури та регіонального розвитку проголосували 263 депутати.

По фракціях:

  • "Слуга народу" – 200;
  • "Європейська солідарність" – 0;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "Платформа за життя та мир" – 13;
  • "За майбутнє" – 9;
  • "Голос" – 6;
  • "Довіра" – 15;
  • "Відновлення України" – 10;
  • Позафракційні – 10.

На призначенні в парламенті був присутній прем’єр-міністр, який і вносив подання на Кубракова.

 

Цьому передувало: 30 листопада до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова на звільнення з посади міністра інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

1 листопада "Українська правда" повідомляла, що Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури. 

Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України з 20 травня 2021 року.

Теми: КубраковКабінет міністрівМінінфраструктури
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