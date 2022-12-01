Рада дала Кубракову нову посаду

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його віцепрем’єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України голосували 242 нардепи.

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За призначення Кубракова міністром інфраструктури та регіонального розвитку проголосували 263 депутати.

По фракціях:

"Слуга народу" – 200;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 13;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 6;

"Довіра" – 15;

"Відновлення України" – 10;

Позафракційні – 10.

На призначенні в парламенті був присутній прем’єр-міністр, який і вносив подання на Кубракова.

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Цьому передувало: 30 листопада до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова на звільнення з посади міністра інфраструктури.

1 листопада "Українська правда" повідомляла, що Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури.

Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України з 20 травня 2021 року.