Рада дала Кубракову нову посаду
Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його віцепрем’єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк
Деталі: За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України голосували 242 нардепи.
За призначення Кубракова міністром інфраструктури та регіонального розвитку проголосували 263 депутати.
По фракціях:
- "Слуга народу" – 200;
- "Європейська солідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "Платформа за життя та мир" – 13;
- "За майбутнє" – 9;
- "Голос" – 6;
- "Довіра" – 15;
- "Відновлення України" – 10;
- Позафракційні – 10.
На призначенні в парламенті був присутній прем’єр-міністр, який і вносив подання на Кубракова.
Цьому передувало: 30 листопада до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова на звільнення з посади міністра інфраструктури.
1 листопада "Українська правда" повідомляла, що Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури.
Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України з 20 травня 2021 року.