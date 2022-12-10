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Білорусь дозволить транзит українського зерна без попередніх умов – ООН

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 04:25
Антоніу Гутерріш, getty images

Білорусь у п’ятницю повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Джерело: речник ООН Стефана Дюжаррік, цитує Reuters

Деталі: За словами Дюжарріка, заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся в п'ятницю в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна.

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції", - йдеться в заяві Дюжарріка за підсумками зустрічі.

Нагадаємо:

Зернова угода була підписана в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, до 19 листопада. Вона передбачає розблокування роботи трьох українських портів, Одеського, Чорноморського та порту "Південний", для експорту українського продовольства. Угоду можуть автоматично продовжити, якщо одна із сторін-підписантів не повідомить про бажання її змінити чи розірвати.

З метою продовження роботи "зернової ініціативи" Росії можуть дозволити експортувати свій аміак тим же коридором, яким Україна зараз експортує продовольство.

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Ще у вересні повідомлялося, що ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від ініціативи – дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу – і таким чином забезпечити подальшу роботу коридорів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що допускає запуск аміакопроводу в обмін на звільнення українських полонених. Відтоді українська сторона не коментувала перемовини і жодних домовленостей не було.

Росія гальмує роботу "зернової ініціативи" з жовтня, і наприкінці місяця "призупинила її виконання". Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

Читайте також: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Зернова угода без РФ? Вже працює - кораблі пішли! Чи дотисне Туреччина?

Теми: ООНБілорусьзерно
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