Білорусь дозволить транзит українського зерна без попередніх умов – ООН

Білорусь у п’ятницю повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Джерело: речник ООН Стефана Дюжаррік, цитує Reuters

Деталі: За словами Дюжарріка, заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся в п'ятницю в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна.

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Амбразевич також "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції", - йдеться в заяві Дюжарріка за підсумками зустрічі.

Нагадаємо:

Зернова угода була підписана в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, до 19 листопада. Вона передбачає розблокування роботи трьох українських портів, Одеського, Чорноморського та порту "Південний", для експорту українського продовольства. Угоду можуть автоматично продовжити, якщо одна із сторін-підписантів не повідомить про бажання її змінити чи розірвати.

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З метою продовження роботи "зернової ініціативи" Росії можуть дозволити експортувати свій аміак тим же коридором, яким Україна зараз експортує продовольство.

Ще у вересні повідомлялося, що ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від ініціативи – дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу – і таким чином забезпечити подальшу роботу коридорів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що допускає запуск аміакопроводу в обмін на звільнення українських полонених. Відтоді українська сторона не коментувала перемовини і жодних домовленостей не було.

Росія гальмує роботу "зернової ініціативи" з жовтня, і наприкінці місяця "призупинила її виконання". Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.

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