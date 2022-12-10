Беларусь разрешит транзит украинского зерна без предварительных условий – ООН

Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Источник: представитель ООН Стефана Дюжаррик, цитирует Reuters

Детали: По словам Дюжаррика, заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в пятницу в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.

Реклама:

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции", - говорится в заявлении Дюжаррика по итогам встречи.

Напомним:

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Оно предусматривает разблокирование работы трех украинских портов, Одесского, Черноморского и порта "Южный", для экспорта украинского продовольствия. Соглашение могут автоматически продлить, если одна из сторон-подписантов не сообщит о желании его изменить или расторгнуть.

ВИДЕО ДНЯ

С целью продолжения работы "зерновой инициативы" России могут позволить экспортировать свой аммиак тем же коридором, которым Украина сейчас экспортирует продовольствие.

Еще в сентябре сообщалось, что ООН давит на Киев, чтобы дать России дополнительную выгоду от инициативы - позволить ей экспортировать свой аммиак через Одессу - и таким образом обеспечить дальнейшую работу коридоров.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что допускает запуск аммиакопровода в обмен на освобождение украинских пленных. С тех пор украинская сторона не комментировала переговоры и никаких договоренностей не было.

Россия тормозит работу "зерновой инициативы" с октября, и в конце месяца "приостановила ее выполнение". После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигало 46.

Читайте также: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Читайте о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Додавит ли Турция?