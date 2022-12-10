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ISW повідомив, яку мету переслідує Путін закликами до переговорів

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 05:12
Путін, фото: getty images

Президент Росії Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики зазначають, що Путін використовує розмови про переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах.

Він намагається використати будь-яке вікно переговорів і припинення вогню та, щоб дати російським військам час для відновлення та продовження операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи.

Однак, на думку експертів, швидке укладення угоди про припинення вогню, яке дозволити б російським військам відпочити і переозброїтися цієї зими, є вкрай малоймовірним.

Переговори про тривале припинення вогню по всьому театру бойових дій потребують часу, зазначають в інституті. Росія і Україна надзвичайно далекі один від одного щодо умов будь-якої подібної угоди.

Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою російського Міністерства оборони і націоналістичної та провійськової спільноти блогерів.

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Військові аналітики заявляють, що Путін, ймовірно, пробує зберегти позицію, яку він намагався займати протягом усього свого правління, коли він нібито знає про всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності.

Ключові висновки ISW:

  • Путін продовжує обговорювати переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і вести переговори.
  • Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою МО Росії та націоналістичної і провійськової спільноти блогерів.
  • Російські чиновники посилили чинне законодавство для придушення інакомислення всередині країни.
  • Високопосадовці США заявили, що Росія надає безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.
  • Російські війська встановили оборонні рубежі біля Сватового, а російські та українські війська провели наземні атаки біля Кремінної.
  • Війська РФ продовжили наземні атаки поблизу Бахмута й Авдіївки.
  • Окупанти, можливо, встановили позиції на острові на захід від міста Херсон у річці Дніпро.
  • Кампанія українських сил з перехоплення російських військових об'єктів та центрів матеріально-технічного забезпечення на півдні України, ймовірно, погіршила стан російських військ, їх логістичних ліній та моральний дух російського війська в цілому.
  • Путін подвоїв свої заяви про те, що Росія не буде проводити другу хвилю мобілізації, незважаючи на постійне занепокоєння в суспільстві.
  • Російська окупаційна влада продовжувала посилювати фізичний, правовий та соціальний контроль над окупованими територіями.

Читайте також: Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів

Теми: Путінвійна
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