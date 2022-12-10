ISW сообщил, какую цель преследует Путин призывами к переговорам

Президент России Владимир Путин хочет использовать разговоры о переговорах с Украиной, чтобы ухудшить отношения Киева и западных партнеров, а также чтобы дать возможность своим войскам восстановиться.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики отмечают, что Путин использует разговоры о переговорах с Украиной как средство отделить Украину от ее западных сторонников, изображая Киев как не желающий идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

Реклама:

Он пытается использовать любое окно переговоров и прекращения огня и, чтобы дать российским войскам время для восстановления и продолжения операций, таким образом лишая Украину инициативы.

Однако, по мнению экспертов, быстрое заключение соглашения о прекращении огня, которое позволило бы российским войскам отдохнуть и перевооружиться этой зимой, является крайне маловероятным.

Переговоры о длительном прекращении огня по всему театру боевых действий потребуют времени, отмечают в институте. Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга в отношении условий любого подобного соглашения.

ВИДЕО ДНЯ

Позиционирование Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой российского Министерства обороны и националистического и провоенного сообщества блогеров.

Военные аналитики заявляют, что Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает обо всех российских проблемах, но не несет за них непосредственной ответственности.

Ключевые выводы ISW:

Путин продолжает обсуждать переговоры с Украиной как средство отделить Украину от ее западных сторонников, изображая Киев как не желающий идти на компромисс и вести переговоры.

Позиционирование Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой МО России и националистического и провоенного сообщества блогеров.

Российские чиновники ужесточили действующее законодательство для подавления инакомыслия внутри страны.

Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военно-технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства.

Российские войска установили оборонительные рубежи возле Сватово, а российские и украинские войска провели наземные атаки возле Кременной.

Войска РФ продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.

Оккупанты, возможно, установили позиции на острове к западу от города Херсон в реке Днепр.

Кампания украинских сил по перехвату российских военных объектов и центров материально-технического обеспечения на юге Украины, вероятно, ухудшила состояние российских войск, их логистических линий и моральный дух российской армии в целом.

Путин удвоил свои заявления о том, что Россия не будет проводить вторую волну мобилизации, несмотря на постоянное беспокойство в обществе.

Российские оккупационные власти продолжали усиливать физический, правовой и социальный контроль над оккупированными территориями.

Читайте также: Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам