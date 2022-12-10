Генштаб: ворог зазнає втрат не лише від дій ЗСУ, а й від "дружнього вогню"

Через погану підготовку і відсутність взаємодії російські військові гинуть не тільки від дій Сил оборони, а й від "дружнього вогню".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого "дружнього вогню".

Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та зв’язку між підрозділами".