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Генштаб: ворог зазнає втрат не лише від дій ЗСУ, а й від "дружнього вогню"

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 06:37
Генштаб: ворог зазнає втрат не лише від дій ЗСУ, а й від дружнього вогню
ілюстративне фото ЗСУ

Через погану підготовку і відсутність взаємодії російські військові гинуть не тільки від дій Сил оборони, а й від "дружнього вогню".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого "дружнього вогню".

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Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та зв’язку між підрозділами".

Теми: ГенштабвійнаРосія
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