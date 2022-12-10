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Генштаб: враг несет потери не только от действий ВСУ, но и от "дружественного огня"

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 07:37
иллюстративное фото ВСУ

Из-за плохой подготовки и отсутствия взаимодействия российские военные гибнут не только от действий Сил обороны, но и от "дружественного огня".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня".

Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями".

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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