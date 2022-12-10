Ворог з важкої артилерії вдарив по Нікополю, 4 поранених
Ніч у Нікопольському районі Дніпропетровської області знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога, у Нікополі – четверо поранених.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.
Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.
Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома.
Ще двоє людей – 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості".
Деталі: У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків.
Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.
У Марганецькій громаді обійшлося без потерпілих.