Ворог з важкої артилерії вдарив по Нікополю, 4 поранених

Ніч у Нікопольському районі Дніпропетровської області знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога, у Нікополі – четверо поранених.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.

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Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.

Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома.

Ще двоє людей – 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості".

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Деталі: У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків.

Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді обійшлося без потерпілих.