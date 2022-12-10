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Враг из тяжелой артиллерии ударил по Никополю, 4 раненых

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 07:57
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Ночь в Никопольском районе Днепропетровской области снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага, в Никополе – четверо раненых.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне ударили по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.

Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей.

Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Мужчина и жена лечатся дома.

Еще два человека – 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести".

Детали: В городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов.

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Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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