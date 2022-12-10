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За ніч над трьома областями збили 10 із 15 "шахедів"

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 08:09
графіка зі сторінки Командування Повітряних сил у Facebook

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ, Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями".

Деталі: Повітряне командування "Південь" уточнило, що 4 дрони збито над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

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Теми: безпілотникивійнаЗбройні сили
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